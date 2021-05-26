«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 26 травня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середу, 26 травня:
- Ресторан Дубневичів не оштрафували через вечірку під час карантину. Відповідальності за масові акції під час пандемії знову уникнув і ковід-дисидент Остап Стахів. Обговоримо, чому львівські суди не притягають до відповідальності злісних порушників карантинних обмежень.
- Прокуратура підозрює, що сміття зі Львова скидали на нелегальних звалищах. Фірми, які вивозили відходи, можуть бути причетними до крадіжки на суму два мільйони гривень. З’ясуємо деталі цієї справи.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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