У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середу, 26 травня:

Ресторан Дубневичів не оштрафували через вечірку під час карантину. Відповідальності за масові акції під час пандемії знову уникнув і ковід-дисидент Остап Стахів. Обговоримо, чому львівські суди не притягають до відповідальності злісних порушників карантинних обмежень.

Прокуратура підозрює, що сміття зі Львова скидали на нелегальних звалищах. Фірми, які вивозили відходи, можуть бути причетними до крадіжки на суму два мільйони гривень. З’ясуємо деталі цієї справи.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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