У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 29 березня:

Більше тисячі місць у львівських лікарнях зайняті пацієнтами з Covid. Через карантин у місті можуть зупинити громадський транспорт. Обговоримо епідемічну ситуацію із реаніматологом Наталією Матолінець.

Львівський політик, представник «Свободи» Руслан Кошулинський програв довибори до Верховної Ради на Прикарпатті. Він поступився інвестору курорту «Буковель» Олександру Шевченкові та стронгмену Василеві Вірастюку зі «Слуги народу».

Суд повернув у державну власність 16 гектарів землі військових біля селища Брюховичі. Там збиралися збудувати житловий комплекс. Обговоримо деталі земельних оборудок біля Львова.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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