«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 29 березня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 29 березня:
- Більше тисячі місць у львівських лікарнях зайняті пацієнтами з Covid. Через карантин у місті можуть зупинити громадський транспорт. Обговоримо епідемічну ситуацію із реаніматологом Наталією Матолінець.
- Львівський політик, представник «Свободи» Руслан Кошулинський програв довибори до Верховної Ради на Прикарпатті. Він поступився інвестору курорту «Буковель» Олександру Шевченкові та стронгмену Василеві Вірастюку зі «Слуги народу».
- Суд повернув у державну власність 16 гектарів землі військових біля селища Брюховичі. Там збиралися збудувати житловий комплекс. Обговоримо деталі земельних оборудок біля Львова.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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