«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 13 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 22:00 0
У випуску докладно про найважливіші теми середи, 13 січня:
- У Львові нарешті засніжило, однак зміна погоди впливає і на безпеку дорожнього руху.
- Facebook забанив десятки сторінок, пов’язаних з партією «Європейська cолідарність».
- Незаконну капличку у Шевченківському гаю таки знесуть, яку на території Музею народної архітектури почали будувати без жодних дозволів представники Свято-Іванівської лаври УГКЦ.
- Натомість інший самобуд скандальної компанії «Ірокс» від знесення захистив Господарський суд Львівської області.
- Після хвилі народного обурення уряд України знайшов спосіб, як знизити ціну на газ для населення: на час карантину діятиме державне регулювання із фіксованою ціною.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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