У випуску докладно про найважливіші теми середи, 13 січня: У Львові нарешті засніжило, однак зміна погоди впливає і на безпеку дорожнього руху.

Facebook забанив десятки сторінок, пов’язаних з партією «Європейська cолідарність».

Незаконну капличку у Шевченківському гаю таки знесуть, яку на території Музею народної архітектури почали будувати без жодних дозволів представники Свято-Іванівської лаври УГКЦ.

Натомість інший самобуд скандальної компанії «Ірокс» від знесення захистив Господарський суд Львівської області.

Після хвилі народного обурення уряд України знайшов спосіб, як знизити ціну на газ для населення: на час карантину діятиме державне регулювання із фіксованою ціною. Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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