ЦНАП розрахований і на маломобільні групи

У середу, 22 червня, Львівська обласна військова адміністрація протестувала машину, яка буде центром надання адміністративних послуг для мешканців чотирьох громад Львівської області: Новояворівської, Яворівської, Судововишнянської територіальних громад та Івано-Франківської сільської ради.

Мобільний ЦНАП обслуговуватиме понад 141 тисячу людей, які проживають на території громад та понад 11 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

«Машина обладнана спеціальною автоматизованою системою, яка допомагатиме маломобільним групам населення з легкістю потрапляти всередину. Завдяки міжмуніципальному співробітництву мешканці чотирьох громад Львівщини зможуть легко та просто отримати якісні послуги не виїжджаючи за межі громад. Ми вкотре доказуємо, що саме послуги мають іти до людей, а не люди за послугами», – сказав заступник начальник Львівської ОВА Олександр Кулепін.

Мобільний ЦНАП запускають у межах другої фази проекту «Посилення стійкості громад» . Під час його реалізації упродовж лютого-травня ЦНАПам області передали понад пів сотні планшетів, 4 комплекти обладнання для електронних черг, по одному комплекту обладнання для видачі водійських посвідчень і для оформлення паспортів громадянина України та інше спеціалізоване технічне обладнання.

Проект реалізується Програмою розвитку ООН в Україні / UNDP Ukraine у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях за фінансової підтримки уряду Великої Британії через Посольство Великої Британії в Україні.