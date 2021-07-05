На проголошення повного тексту ухвали Серба не з’явився

Райсуд Запоріжжя відпустив під особисте зобов’язання обвинуваченого у розгоні місцевого Майдану генерала міліції Володимира Сербу. Про це пише «Укрінформ».

Колишній очільник обласного управління МВС в Запорізькій області Серба з липня 2014 року перебував у розшуку, але минулого тижня добровільно з’явився на судове засідання. 5 липня, у суді відбулось оголошення повного тексту ухвали щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченому.

Суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя Юлія Пивоварова зазначила, що Сербу було оголошено в розшук 7 липня 2014 року, але 30 червня він перетнув кордон України, пройшов митний контроль, затриманий не був і добровільно прибув до суду.

Також суддя зазначила, що обвинувачений не працює в правоохоронних органах та не може впливати на розгляд справи, свій паспорт для виїзду за кордон він здав.

Рішення суду оскарженню не підлягає. На проголошення повного тексту ухвали Серба не з’явився. Наступне засідання по справі має відбутись 8 липня.

Щодо перебування Серби у розшуку зазначається, що згідно з офіційними даними сайту МВС, він досі є в переліку тих, хто переховується від органів прокуратури.