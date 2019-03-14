Cуд заарештував колишнього українського військового, який перейшов на бік Росії

Затриманому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі

СуспільствоЮрій Братюк, 14 березня15611

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У четвер, 14 березня, в Одесі суд заарештував колишнього українського військовослужбовця, який після анексії Росією Криму перейшов служити в збройні сили РФ.

За повідомленням «Радіо Свобода», суд вирішив відпрвити під арешт на 2 місяці затриманого напередодні у Херсонській області колишнього українського військового, який дезертував із лав ЗСУ після окупації Криму.

Чоловіка затримали 11 березня у Херсонській області. Затриманий 1985 року народження з 2011 року служив у військово-морських силах Збройних сил України, а після 2014 року служив за контрактом у російській армії. Дезертира-перебіжчика передали до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України де йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство).

Санкція за цією статтею передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що за підрахунками Міноборони, станом на початок 2019 року в Україні нараховується 9268 дезертирів. Ці військові будуть визнані такими, що не виконують свої військові обов’язки, і будуть виключені з чисельності ЗСУ. Це рішення дасть можливість доукомплектувати ЗСУ на необхідну кількість осіб.

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