Погруддя короля Данила у Львівській міськраді

7 жовтня 1253 року коронували князя Данила Романовича. Подія відбулася у місті Дорогичин (нині Польща). Тоді це було місто на західній околиці Галицько-Волинського князівства. Український інститут національної памʼяті розповів передумови цієї події та чому князь двічі відмовлявся від корони.

Данило Романович походив з династії Романовичів, його батько князь Роман створив Галицько-Волинську державу, а син її відновив і розбудував. Час, коли правив Данило Галицький, вважається періодом найбільшого економічного, політичного й культурного піднесення держави.

«Папа Римський Інокентій ІV виношував ідею антитатарського хрестового походу, до якого прагнув долучити ряд європейських країн. Відтак звернув увагу на Галицько-Волинську державу, територія якої була однією з найбільших у Європі, – пояснюють в УІНП. – Традиційно вважається, що і Данило Галицький прийняв корону (після двох відмов) через необхідність боротьби з татарами. Однак не менше його цікавили й інші вектори зовнішньої політики: боротьба за австрійську спадщину (після смерті австрійсько-штірійського герцога Фрідріха ІІ) та землі литовців, прусів, ятвягів на півночі».

У ті часи королівський титул міг надати лише Папа Римський. Для коронування князя Данила до Дорогичина прибув посланець Папи абат Опізо. Він привіз королівські клейноди: корону і скіпетр. Данило Романович отримав титул «короля Русі». Водночас він залишався вірним церкви грецького обряду, не переходячи в католицизм.

Чому така знаменна подія відбулася не у його головному посаді – Холмі, а в значно провінційнішому Дорогичині? Історики пояснюють це тим, що саме в цей час князь із союзниками йшов походом на ятвягів. Дорогичин був на шляху їхнього війська, тому, щоб не сповільнювати воєнні наміри, це було логістично вигідно.

Коронація Данила у Дорогичині (ілюстрація з УІНП)

На той час Данило був васалом хана, і коронування було відкритим викликом Золотій Орді. Він прийняв титул короля не Галичини та Володимирії, як угорські королі, а короля Русі. І це був виклик монголам, претензії на звільнення і володіння всією Руссю, вважає історик Леонтій Войтович.

Коронація давала Данилу рівні права з іншими монархами Європи. Король не міг бути нічиїм васалом, а у випадку нападу на його державу інші королі мали б надати йому допомогу (віддалено нагадує НАТО). У своїй буллі Папа Римський закликав монархів Чехії, Моравії, Сербії, Помор’я та Прусії йти походом на татар під керівництвом Данила Галицького.

Але на ділі задуми західноєвропейської політики не виправдались: коронування Данила не принесло бажаного результату. Боротьба за австрійську спадщину не зробила сина Данила Романа австрійським герцогом, також ніхто з європейських монархів не відгукнувся на заклики Папи йти хрестовим походом на схід.

Данило був мудрим стратегом і відважним полководцем (фото памʼятника у Львові Lviv.travel)

Такі наслідки призвели до охолодження відносин Русі з Римом. І наступник Інокентія ІV, черговий Папа Римський Олександр ІV, вже вороже ставився до Русі. За відмову служити апостольському престолу він погрожував Данилу Романовичу церковним прокляттям, підбивав свата Данила – литовського короля Міндовга, якого коронували в тому ж 1253 році, до нападу і дарував відпущення гріхів тевтонцям, які виступали проти русичів.

Король Данило зі своїм військом самостійно вирушив проти татар. Йому вдалося відбити численні наступи ворога на Волині. Далі руська дружина звільнила землі вздовж Південного Бугу, Случі і Тетерева, а також відвоювала Бакоту. Втім, новий хан Бурундай пригрозив великим військом і тотальним руйнуванням. Тому головні опорні пункти Русі були змушені розібрати свої фортифікації. А вже 1259 року розпочалося монгольське вторгнення в Польщу та рейд у Велике князівство Литовське.

Попри погіршення зовнішньої політики, ще півстоліття після цих подій правителі Галицько-Волинської держави носили титул «королів Русі».

Реконструкція Олексія Руденка корони Данила Романовича (фото з Вікіпедії)

Руська корона кілька століть зберігалася в Перемишлі. Після початку Другої світової війни її сховали, і з того часу її місцеперебування досі невідоме. Подейкують, що золоту корону короля Русі переплавили на митру єпископа Перемишля. Її слід загубився після війни.