На теперішньому етапі контрнаступу завдання №1 для Сил оборони – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплекту, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, останні дні українського контрнаступу «особливо врожайні».

«Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого», – додав він.

СОУ на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри.… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 4, 2023

Нагадаємо, що лише за останні три дні українські воїни знищили 98 одиниць російської артилерії, 15 реактивних систем залпового вогню та 12 засобів протиповітряної оборони.