Танк Leopard 2

Два танки Leopard 2 A4 з обіцяних 14, які Данія та Нідерланди закупили для України, пройшли капітальний ремонт на заводі німецького концерну Rheinmetall. Тепер їх направлять до Польщі для навчання українських військових. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.

Танки Leopard 2 Данія та Нідерланди придбали для України минулого року. Протягом кількох місяців ще 12 танків також пройдуть капітальний ремонт на заводі Rheinmetall. Важку техніку разом із запчастинами та боєприпасами планують доставити до України влітку 2024 року.

«Велика вогнева міць, хороший захист і швидкість танків допомагатимуть Україні в бою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Данія та Нідерланди оголосили про готовність надати Україні 14 танків Leopard 2. Країни вирішили разом закуповувати важку техніку. До цього Нідерланди разом з Данією та Німеччиною закупили для України танки Leopard 1.

До слова, Leopard 2 – основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка: Leopard 2A4 і модернізований Leopard 2A5.