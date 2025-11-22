ДБР не виявило причетності своїх співробітників до фігурантів «плівок Міндіча»

Державне бюро розслідувань заявило, що не виявило наявність тиску чи впливу на своїх співробітників в інтересах фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі». Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР, опублікованому у суботу, 22 листопада.

Зазначається, у що межах відкритих кримінальних проваджень, ДБР допитало 30 людей, а також здійснило 12 впізнань за фотографіями й скерувало 19 запитів. Детективи перевіряли інформацію про можливе отримання хабарів окремими співробітниками ДБР за доступ до інформації про перебіг та перспективи розслідувань корупції в «Енергоатомі». Також перевірялися факти можливого тиску на окремих посадовців бюро та можливе проведення обшуків «на замовлення» фігурантів операції НАБУ «Мідас».

Встановлено, що фігуранти корупційної схеми в енергетичній сфері, що розслідує НАБУ, відвідували будівлю ДБР у зв’язку з розслідуванням окремого кримінального провадження.

«Особливо ретельно перевірено можливий вплив фігурантів справи “Мідас” на співробітників ДБР. За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися. Щодо згаданих у ЗМІ “плівок”, де фігурує ДБР, – інформація про будь-який вплив на працівників бюро не підтверджується. Аналіз наявних у медіа діалогів вказує лише на бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості», – йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, 17 листопада ДБР повідомило про відкриття двох кримінальних проваджень стосовно своїх співробітників. У межах розслідування планували перевірити можливе отримання хабарів та зловживання службовим становищем працівниками бюро.

Перед цим, 14 листопада, під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної схеми в «Енергоатомі» прокурор САП повідомив, що учасники схеми обговорювали свої зв’язки з ДБР, а також можливість впливу на кримінальні провадження. Ці обговорення, за словами прокурора САП, зафіксовані на аудіозаписах, які слідчі НАБУ зробили під час розслідування. За даними «Бабеля», контакти з ДБР міг мати ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, який фігурує у корупційному скандалі.

До слова, 21 листопада Андрій Синюк повідомив про звільнення з посади заступника прокурора САП за власним бажанням. Синюк полишив посаду на тлі службового розслідування щодо зустрічей з фігурантами розслідувань НАБУ стосовно корупції в енергетичній сфері України.