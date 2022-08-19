Івана Бубенчика уже вдруге намагаються звинуватити в умисному розстрілі двох беркутівців на Майдані

Слідча ДБР заявили про намір допитати учасника Революції Гідності зі Львова Івана Бубенчика. Його підозрюють у вбивстві двох беркутівців у 2014 році – в період масового розстрілу активістів, що брали участь у Майдані.

У документі ДБР, який має у своєму розпорядженні ZAXID.NET, йдеться про те, що допит Івана Бубенчика запланований на 19 серпня у будівлі Львівського районного управління поліції №2 на вул. Генерала Чупринки, 65. Допит будуть вести слідчі ДБР у справі про розстріл двох працівників підрозділу міліції «Беркут» у 2014 році.

Адвокат Івана Бубенчика отримав лист від ДБР про намір допитати його клієнта

Як писав ZAXID.NET, у лютому 2016 року з’явилося інтерв’ю з учасником Євромайдану зі Львова, колишнім військовим Іваном Бубенчиком. В інтерв’ю він розповідав, що він нібито вбив двох бійців «Беркуту» на Інститутській 20 лютого 2014 року. Згодом Бубенчик спростував оприлюднену інформацію.

У 2018 році майданівця Бубенчика затримали, однак згодом відпустили на поруки двом народним депутатам. А згодом Генпрокуратура зупинила розслідування кримінального провадження стосовно Івана Бубенчика.

Зараз Бубенчика планують допитати зі підозрою за низкою статей Кримінального кодексу України. Його підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень, хуліганстві, насильстві щодо працівників правоохоронного органу, посяганні на життя правоохоронця, замасі на кримінальне правопорушення, умисному вбивстві.

Хто такий Іван Бубенчик?

Іван Бубенчик – львів’янин, засновник дитячої школи рибальства. Був учасником Революції Гідності з перших днів – спочатку у Львові, потім приєднався до 9-ї сотні Самооборони Майдану в Києві.

Від початку війни на Сході України був добровольцем у спецбатальйоні міліції «Дніпро-1», потім був командиром так званого батальйону «Захід-2» – однієї з добровольчих структур, про створення якої було оголошено на початку 2016 року після розколу «Правого сектору».