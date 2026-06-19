ДБР викрило командира взводу на вимаганні хабаря з колишнього підлеглого

Державне бюро розслідувань викрило командира взводу однієї з частин на Київщині на вимаганні хабаря з родички військового, який повернувся до служби після самовільного залишення частини. Про це у пʼятницю, 19 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

У 2025 році затриманий сприяв поверненню підлеглого із СЗЧ. Після повернення військовослужбовця направили до іншої частини. Однак згодом командир взводу звʼязався з сестрою військового й почав вимагати хабар у розмірі 80 тис. грн.

«Посадовець переконував жінку, що в разі відмови може створити її родичу проблеми під час служби та посприяти його переведенню до підрозділу, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення», – йдеться у повідомленні ДБР.

Жінка погодилася надати командиру хабар, оскільки переживала за брата. Слідчі зафіксували, що військовий отримав хабар двома частинами: 30 тис. грн та 50 тис. грн. Військового затримали біля зупинки громадського транспорту під час отримання другого траншу.

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Командиру взводу оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

До слова, 13 червня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби до 12 червня, дозволили протягом 100 днів повернутися до служби, відновити виплати та обрати новий підрозділ.