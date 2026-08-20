Посадовець не забезпечив належний контроль за обліком військовослужбовців

Державне бюро розслідувань та Генеральний штаб викрили колишнього посадовця військової частини на Кіровоградщині, через недбалість якого держава втратила понад 1,6 млн грн. Про це 20 серпня повідомили в ДБР та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, на момент скоєння злочину начальник групи персоналу штабу відповідав за облік військовослужбовців для організації їхнього харчування. Продукти мали замовляти лише для тих бійців, які фактично перебували у військовій частині.

Натомість посадовець упродовж квітня 2024 року – лютого 2025 року подавав дані про забезпечення харчуванням 60 військовослужбовців, які насправді перебували в районах виконання бойових завдань на Харківщині та харчувалися в інших військових частинах.

Ці порушення виявили під час аудиту, а проведена згодом судова економічна експертиза підтвердила завдані державі збитки на суму понад 1,6 млн грн.

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Військовослужбовцю повідомили про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі розв’язується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також слідство перевіряє причетність до схеми інших посадовців військової частини, а також встановлює, куди насправді потрапляли продукти, які замовляли для відсутніх військовослужбовців, та яким чином оформлювали фіктивну утилізацію.