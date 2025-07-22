Правоохоронці затримали інспектора податкової 17 липня під час отримання хабаря

Правоохоронці затримали головного інспектора Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час отримання хабаря. Підозрюваний вимагав у підприємиці 200 тис. грн винагороди за зменшення суми нарахованого їй штрафу. Про це повідомила 22 липня пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовець відповідав за податкові перевірки ФОПів. Так, на початку липня 2025 року він визначив підприємиці 1 млн 100 тис. грн штрафу за порушення законодавства щодо сплати єдиного соціального внеску.

«За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою винагороду оцінив у 200 тис. грн. 17 липня правоохоронці затримали посадовця під час отримання всієї суми хабаря», – інформує ДБР.

ДБР не розголошує імені затриманого. Проте, згідно з даними журналіста Тараса Середича, хабар у підприємиці вимагав Володимир Волкотруб – головний державний інспектор відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб. Нині правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Посадовцю вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.