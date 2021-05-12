Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох працівників Головного управління Державної податкової служби України в Закарпатській області, які вимагали у підприємця неправомірну вигоду за звільнення від сплати значної суми податків.

Як повідомило ДБР у середу, 12 травня, начальник відділу та головний державний ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової служби України в Закарпатській області вимагали 250 тис. грн від підприємця за звільнення від сплати 980 тис. грн податку, а також супутніх штрафних санкцій.

Їх затримали під час одержання частини хабара в сумі 180 тис. грн.

«Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), а також щодо обрання відносно них запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна», – сказано в повідомленні ДБР.

За інформацією закарпатського журналіста Віталія Глаголи, на хабарі затримали податківця Михайла Лабика та його помічника. Затримання відбулося в Ужгороді.