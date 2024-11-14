Проїжджаючи повз поліцейські станції, правоохоронець показував службове посвідчення, а для конспірації змінював номерні знаки

Працівники ДБР у взаємодії з ДПСУ повідомили про підозру столичному правоохоронцю, який переправляв через кордон на Закарпатті чоловіків призовного віку. 27-річного старшого лейтенанта арештували, йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 14 листопада, охочих незаконно перетнути кордон правоохоронець знаходив у соцмережах. Зокрема, двом киянам призовного віку підозрюваний наказав залишити пакунки з 10 тис. доларів з кожного серед сміттєвих контейнерів у Києві. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону додають, що старший лейтенант, задля безперешкодного проїзду повз поліцейські станції, пред’являв службове посвідчення, а для конспірації змінював номерні знаки.

«У Мукачеві підозрюваний викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці села поблизу кордону з Угорщиною. Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники», – зазначили в ДБР.

Старшого лейтенанта арештували з можливістю внесення застави. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон за попередньою змовою групою осіб йому загрожує до 9 років ув’язнення. Ні ДБР, ні прокуратура не розголошують, де працює старший лейтенант.