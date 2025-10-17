Прикордонника затримали за переправлення ухилянтів і контрабанду сигарет

ДБР спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили на Закарпатті 24-річного інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти через кордон з Румунією чоловіків призовного віку та тютюнові вироби.

Як повідомили у п’ятницю, 17 жовтня, у ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та «вікна» для нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. За це він отримував по 4 тис. доларів з особи.

За оперативними даними, прикордонник неодноразово продавав службову інформацію, яка допомагала ухилянтам перетинати кордон.

«Також разом фігурант допомагав переправляти через кордон і цигарки, беручи по 100 доларів США за кожен ящик. Зафіксовано переправлення 10 ящиків тютюнових виробів, за які інспектор отримав 1 тис. доларів США винагороди», – розповіли в ДБР.

Прикордонника затримали під час одержання грошей

Прикордонника затримали «на гарячому» під час отримання 4 тис. доларів за трансфер ухилянта в обхід пунктів пропуску.

Йому повідомили про підозру за незаконне переправлення через кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332; ч. 1 ст. 368 ККУ). Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі подали клопотання про відсторонення його від займаної посади.