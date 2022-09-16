Львів'ян попередили про відсутність газу на 14 вулицях
Газ відімкнуть у вівторок, 20 вересня
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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На кількох вулицях газу не буде щонайменше 8 годин
У вівторок, 20 вересня, на 14 вулицях у Львові відімкнуть газ. Про це заздалегідь попередила прес-служба «Львівгазу»
Газ відімкнуть щонайменше на 8 годин через ремонт на підземному газопроводі. О 9:00 ранку газопостачання припиниться на таких вулицях:
- вул. Зелена 113, 115а, 115б, 115, 130, 140, 144, 152, 154, 156, 158, 166, 172, 176, 182, 198
- вул. Дністерська
- вул. Жасминова 5, 5А
- вул. Кримська, 107
- вул. Білоцерківська
- вул. Меблярська
- вул. Дунайська
- вул. Орлина
- вул. Раковського
- вул. Липова Алея
- вул. Вигін
- вул. Радість
- вул. Свидницького
- вул. Керченська
Відновити газопостачання «Львівгаз» планує після 17:00, хоча припускають, що все залежатиме від виконання робіт.
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