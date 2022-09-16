На кількох вулицях газу не буде щонайменше 8 годин

У вівторок, 20 вересня, на 14 вулицях у Львові відімкнуть газ. Про це заздалегідь попередила прес-служба «Львівгазу» Газ відімкнуть щонайменше на 8 годин через ремонт на підземному газопроводі. О 9:00 ранку газопостачання припиниться на таких вулицях: вул. Зелена 113, 115а, 115б, 115, 130, 140, 144, 152, 154, 156, 158, 166, 172, 176, 182, 198

вул. Дністерська

вул. Жасминова 5, 5А

вул. Кримська, 107

вул. Білоцерківська

вул. Меблярська

вул. Дунайська

вул. Орлина

вул. Раковського

вул. Липова Алея

вул. Вигін

вул. Радість

вул. Свидницького

вул. Керченська Відновити газопостачання «Львівгаз» планує після 17:00, хоча припускають, що все залежатиме від виконання робіт.

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