Завчасне планування місця для стоянки допоможе уникнути неприємностей та зайвих витрат на ремонт автомобіля

З приходом зими водії стикаються не лише з проблемами на дорогах, але й з ризиками, що виникають при виборі місця для паркування. Avtosota розповідає про те, де не варто залишати своє авто взимку.

Паркування під карнизами та дахами будівель взимку є небажаним, оскільки на таких поверхнях часто накопичується сніг та лід. Падіння цих мас з висоти може серйозно пошкодити автомобіль. Крім того, брили льоду, які падають з висоти, можуть травмувати людей, що знаходяться в автомобілі. Це особливо актуально після відлиг, коли лід слабшає та збільшується ймовірність обвалення.

Інше небезпечне місце – це вузькі двори. В умовах зимового зледеніння дороги зростає ризик занесення або втрати керування автомобілем. В обмеженому просторі маневрування стає практично неможливим, що підвищує ймовірність зіткнення. Внаслідок цього можуть постраждати як ваш транспортний засіб, так і припарковані поруч машини.

Водіям варто обирати відкриті, просторі стоянки, які знаходяться далеко від будівель та переповнених дворів. Завчасне планування місця для стоянки допоможе уникнути неприємностей та зайвих витрат на ремонт автомобіля.