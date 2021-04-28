Жодних масових заходів цьогоріч на День міста у Львові не проводитимуть

Цьогоріч жодних масових заходів на День міста у Львові не відбуватиметься. Однак у межах цього свята у Львові переіменують вулицю та присвоять почесні звання тим, хто бере активну участь у боротьбі з Covid-19. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«6 травня ми будемо святкувати День міста Львова. Цьогоріч ми, як і минулоріч, відмовимось від масових подій. Але, щоб відзначити цю дату, буде організована урочиста церемонія почесної варти та зроблено ряд приємний подарунків для мешканців», – розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

За її словами, на минулому засіданні депутати міськради прийняли рішення про переіменування вулиці, що з'єднує вул. Тараса Шевченка та вул. Городоцьку, на вул. Захисників України.

«Там вже знаходиться мурал, де патріотичні кола розписали стіну віршами. Саме ця вулиця буде місцем шанування всіх захисників нашої держави, бо саме їм ми вдячні за те, що можемо жити і творити в нашому місті», – пояснила Наталія Бунда.

Окрім того, у День міста нагородять львів’янина, почесного громадянина та шляхетну львівську родину року.

«Цьогоріч ми вирішили створити під ці звання збірні образи тих, хто боронить нас від пандемії коронавірусу. Так, нашим медикам буде присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Львова», підприємцям, які допомагають, – «Львів’янин року», а волонтерам і їх сім’ям – «Шляхетна львівська родина», – розповіла Наталія Бунда.

День Львова зазвичай святкують у першу неділю травня. Цього року його відзначатимуть у четвер, 6 травня.

Нагадаємо, що в Україні почала зменшуватися захворюваність на коронавірус, тож державна комісія ТЕБ і НС почала поступово скасовувати в регіонах жорсткі обмеження. Попри це, львів’ян закликають відмовитись від масових скупчень на свята та провести їх у родинному колі. Через пандемію коронавірусу на Великдень у Львові не проводитимуть жодних заходів, гаївок чи концертів. Також скасували традиційний Великодній ярмарок. Зазначимо, що минулоріч святкування Великодня та Дня міста у Львові також відбулися в умовах карантину.