6 грудня за оновленим церковним календарем християни східного обряду відзначають День святого Миколая. Це свято завжди було дуже значущим для наших предків, які ретельно дотримувалися усіх традицій і заборон, повʼязаних з цим днем. Що не можна робити в день Миколая Чудотворця, пише Zn.ua.

Що не можна робити в день святого Миколая

У давнину в цей день дотримувались різних заборон. На день святого Миколая не можна було займатися важкою фізичною працею, прасуванням, шиттям, вишиванням, вʼязанням та іншим рукоділлям.

Також у це свято не прийнято відмовляти в милостині та допомозі тим, хто її потребує.

У день святого Миколая не слід лихословити, лаятися, конфліктувати чи бажати зла іншим. Батькам не можна сварити дітей у цей день.

У цей час також заборонено їсти мʼясні та молочні продукти, адже триває Різдвяний піст.

На свято вважається недоречним стригти волосся, оскільки існує повір'я, що цим можна «зрізати удачу».

Народні прикмети