День святого Миколая 2024: що не можна робити, заборони і прикмети
6 грудня за оновленим церковним календарем християни східного обряду відзначають День святого Миколая. Це свято завжди було дуже значущим для наших предків, які ретельно дотримувалися усіх традицій і заборон, повʼязаних з цим днем. Що не можна робити в день Миколая Чудотворця, пише Zn.ua.
Що не можна робити в день святого Миколая
У давнину в цей день дотримувались різних заборон. На день святого Миколая не можна було займатися важкою фізичною працею, прасуванням, шиттям, вишиванням, вʼязанням та іншим рукоділлям.
Також у це свято не прийнято відмовляти в милостині та допомозі тим, хто її потребує.
У день святого Миколая не слід лихословити, лаятися, конфліктувати чи бажати зла іншим. Батькам не можна сварити дітей у цей день.
У цей час також заборонено їсти мʼясні та молочні продукти, адже триває Різдвяний піст.
На свято вважається недоречним стригти волосся, оскільки існує повір'я, що цим можна «зрізати удачу».
Народні прикмети
- іній на деревах – до щедрого врожаю хліба;
- випав сніг до 6 грудня – зима буде морозною;
- скільки на Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу Весняного;
- холодна погода в цей день – слід чекати холодну зиму;
- дощ у День Миколая – до гарного врожаю озимини.