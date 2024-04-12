Бізнес у Харкові може не платити три податки, повідомив прем'єр-міністр

Місцева влада Харкова зможе звільняти місцевий бізнес від податків, щоб знизити податкове навантаження в умовах посилених атак російських окупантів. Про це повідомив у п’ятницю, 12 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, де також був присутній Володимир Зеленський, Денис Шмигаль анонсував можливе скасування податків для харківського бізнесу. За словами прем’єр-міністра, пільгові умови допоможуть знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

«Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом», – повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр уточнив, що місцева влада може звільняти бізнес від трьох податків:

Єдиного податку;

орендної плати;

плати за майно.

Зазначимо, останні тижні Харків чи не щодня перебуває під комбінованими атаками російських окупантів. Від обстрілів страждають як критична інфраструктура, так і цивільні об’єкти, зокрема, магазини, кафе та інші заклади.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що підприємства, які продовжують працювати на Харківщині, звільнили від сплати деяких податків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

«Представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом. Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області», – повідомив Олег Синєгубов.

Крім того, у місті залишається складною ситуація з енергетикою – за даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зруйнована практично вся комунальна та приватна енергетична інфраструктура. Зокрема, 30 березня росіяни повністю знищили всі енергоблоки Зміївської ТЕС – терміни відновлення станції наразі невідомі.