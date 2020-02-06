Депутат Бродівської райради склав повноваження через образливий коментар у Facebook

Василь Маховський заявив, що склав повноваження депутата через конфлікт з атовцем

Депутат Бродівської районної ради склав депутатські повноваження через образливі слова, які він вжив у публічній переписці з місцевим атовцем. Про своє рішення Василь Маховський повідомив особисто в ефірі місцевого телеканалу 6 лютого.

Ще 25 грудня минулого року депутат Бродівської районної ради 64-річний Василь Маховський зробив на своїй сторінці у Facebook допис, де висловив свою думку стосовно того, як забрати українських выйськових з ОРДЛО. Допис прокоментував боєць АТО Микола Федорчук, написавши: «Ви я бачу уже з проблемами району розібрались. Що аж за геополітику взялись». На це Маховський відреагував у доволі грубій формі: «Давно я тебе пенька обісцяного нечув вже думав що на передовій грохнули. Але як виявилося лихе негине».

Скріншот переписки депутата Маховського з атовцем Федорчуком

Зараз цієї гілки коментарів немає під дописом Маховського, однак Микола Федорчук встиг зробити скріншот. Під час засідання сесії Бродівської районної ради 4 лютого Микола Федорчук виступив перед депутатами і розповів їм про конфлікт із Маховським. Наступного дня Маховський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook допис, у якому вибачився перед бійцями АТО за те, що їх ображав.

А вже 6 лютого Василь Маховський в ефірі місцевого ТРК «Броди» заявив, що складає депутатські повноваження через скандал, який виник довкола його публічної переписки з атовцем Миколою Федорчуком.

«Подія яка сталася на сесії 4 лютого, а саме заява пана Федорчука щодо нашої переписи – там дійсно були з моєї сторони не дуже пристойні слова, але вони в ніякому разі не стосувалися атошників. Я хочу щоб вони не сприймали це в образу. Це була персональна переписка. Тим не менш я хочу вибачитись перед всіма атовцями за те, що я написав цій людині. Також я хочу повідомити, що я прийняв рішення скласти з себе повноваження депутата районної ради, бо я маю нести відповідальність за свої слова», – зокрема, сказав Маховський.

Василь Маховський також вибачився перед виборцями за те, що склав повноваження і пообіцяв прозвітувати перед ними.

Зазначимо, що Василя Маховського обрали депутатом Бродівської районної ради під час місцевих виборів у 2015 році. Він балотувався від партії «УКРОП».