Під час втечі депутат з’їхав у кювет

У Бахмачі Чернігівської області депутат міської ради скоїв смертельну ДТП, після чого спробував втекти з місця події, але з’їхав у кювет.

За інформацією поліції, ДТП сталася ввечері в суботу, 18 грудня. 54-річний депутат міської ради, керуючи легковим автомобілем, зіткнувся з велосипедистом, який помер дорогою до лікарні від отриманих травм.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди і відкрили проти депутата кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».

Фото поліції Чернігівської області

Місцевий сайт «Чeline» з посиланням на свої джерела і очевидців події повідомив, що за кермом легковика перебував 54-річний депутат Бахмацької міської ради від партії «Рідний дім» Віктор Лещук. Очевидці повідомляють, що депутат був п’яним за кермом і відмовився проходити тест на вміст алкоголю.