Депутат Одеської облради пропонував детективу НАБУ $500 тис. хабара

У п’ятницю, 12 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Генпрокуратури повідомили про підозру чинному депутатові Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію хабара у розмірі 500 тисяч доларів працівникові НАБУ. Однак, як випливає з повідомлення Генпрокуратури, підозру їм не вручили, оскільки вони переховуються від слідства.

Дії підозрюваних кваліфіковані за кримінальною статтею «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі», повідомили в НАБУ.

Хабар працівникові НАБУ пропонувався в обмін на зняття арешту з рахунків приватного товариства. Останнє, за даними слідства, задіяне в корупційній схемі із заволодінням коштів бюджету Одеси. Йдеться про гроші, отримані від продажу будівлі мерії Одеси за завищеними цінами. Відомо, що факт пропозиції хабара правоохоронці задокументували в листопаді 2017 року.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та встановлення їхнього місця перебування. В Генпрокуратурі повідомили, що підозрюваних можуть оголосити у внутрішній та міжнародний розшук.

При цьому видання «Insider» з посиланням на свої джерела повідомило, що депутатом, який пропонував детективу НАБУ Хабар, виявився Олег Бабенко з «Блоку Петра Порошенка». Видання пише, що спецпризначенці НАБУ спробували затримати його в Києві, однак той втік від правоохоронців через вікно.

Зазначимо, що будівля мерії Одеси у складі цілісного майнового комплексу держпідприємства «Завод «Краян» на початку 2016 року була продана за 4 мільйони гривень, а у вересні того ж року її придбала Одеська мерія вже за 185 мільйонів гривень.