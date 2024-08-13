Віктор Марушко їхав п'яний за кермом вантажівки ЗІЛ

У понеділок увечері, 12 серпня, на Львівщині затримали п’яним за кермом депутата Добросинсько-Магерівської громади від партії НРУ Віктора Марушка. Депутат їхав нетверезий вантажівкою ЗІЛ, але він огляду на стан сп’яніння відмовився.

Першим про інцидент повідомило видання LMN. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, у Добросині патрульні поліцейські сектору реагування райвідділу поліції зупинили водія вантажівки за порушення ПДР. У 58-річного місцевого мешканця виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження медосвідчення він відмовився. У результаті на порушника слклали адмінпротокол за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Віктора Марушка не вперше затримують п’яним за кермом. У квітні 2021 року його зупинили за кермом ВАЗ 2106 у селі Добросин з явними ознаками сп’яніння, однак від огляду він відмовився. Згодом суддя Жовківського райсуду Мар’яна Олещук закрила справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Навесні цього року Жовківський районний суд Львівщини визнав винним депутата Добросинсько-Магерівської громади Віктора Марушка у незаконному видобутку піску. У результаті він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і відбувся штрафом у 9,3 тис. грн.