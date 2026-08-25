Депутата однієї з місцевих рад Хмельницької області судитимуть за приховування у деклараціях майна та доходів на понад 13,9 млн грн. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Фахівці НАЗК виявили порушення під час перевірки декларацій депутата за 2022 та 2023 роки. Згідно з оприлюдненими документами, йдеться про депутата Ямпільської селищної ради Шепетівського району Сергія Дему.

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На сайті селищної ради вказано, що Дему обрали депутатом від партії «Слуга народу» на місцевих виборах 2020 року. Також він є директором підприємства в Ямполі, яке займається вантажними автомобільними перевезеннями.

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За даними НАЗК, депутат не вказав у деклараціях, зокрема:

квартиру в Одеській області площею 42,9 м² вартістю майже 750 тис. грн та житловий будинок у Ямполі площею 178,2 м² вартістю понад 867 тис. грн, які належать його дружині;

квартиру в Ямполі площею 101,35 м² вартістю понад 863 тис. грн, що належить родичці депутата і в якій він проживав;

три земельні ділянки, що належать йому та його дружині, загальною вартістю понад 1,2 млн грн;

автомобілі Audi Q7, DAF XF 105.460, Volvo FH 460, напівпричепи та Nissan Juke його дружини;

кошти на банківських рахунках — 307 тис. грн у 2022 році та 524 тис. грн у 2023 році;

доходи дружини на майже 130 тис. грн у 2022 році та 135 тис. грн у 2023 році, а також інші доходи родини, зокрема від продажу автомобілів.

Крім того, НАЗК встановило суттєві розбіжності між фактичними та задекларованими доходами депутата від підприємницької діяльності. У 2022 році він занизив їх більш ніж на 2,2 млн грн, а у 2023 році – на понад 1,2 млн грн.

За даними НАЗК, матеріали перевірки передали правоохоронцям для вирішення питання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують умисне внесення недостовірних даних до декларації за ч. 2 ст. 366-2 КК України.