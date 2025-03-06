У будівлі №20 на вул. Руській у Львові функціонує 1-ша міська поліклініка

Депутати Львівської міської ради підтримали реорганізацію КНП «1-а міська поліклініки Львова», що на вул. Руській, 20, приєднавши її 6-ї міської поліклініки, що розташована на вул. Медової Печери, 1. Реорганізація передбачає юридичне та фінансове об’єднання, при цьому медперсонал не скорочуватимуть, а приміщення на вул. Руській і надалі використовуватимуть для медичних потреб. За відповідну ухвалу депутати проголосували на засіданні в четвер, 6 березня.

За словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Ірини Кулинич, це рішення напрацювали спільно з медичними колективами та обговорене на робочій групі, котра працює над медичною стратегією міста до 2030 року. Об’єднання 1-ї та 6-ї поліклінік – це старт реформи медустанов, що передбачає їх перетворення у клініко-діагностичні центри. Міська рада сподівається, що ці зміни покращать, упорядкують і спростять надання медпослуг пацієнтам. 6-та поліклініка стане правонаступницею всього майна поліклініки на вул. Руській. Йдеться, насамперед, про юридичне і фінансове об’єднання, що не передбачає скорочення персоналу.

У пояснювальній записці вказано, що за результатами аналізу роботи міських поліклінік у 2023-2024 роках, зокрема кількості наданих послуг, навантаження на лікарів, кадрового потенціалу та співвідношення доходів і витрат медзакладів, а також будівель на їх доступність, міська рада вирішила об’єднати поліклініки в одну юридичну особу. В обох поліклініках 30% працівників – пенсійного віку, а значна частина медиків працюють за сумісництвом, до прикладу, єдиний хірург поліклініки на вул. Руській працює за сумісництвом і тому не може повноцінно закрити потреби пацієнтів.

«Натомість, частина працівників 6-ої поліклініки є недовантаженими роботою. Об’єднання у цьому випадку – це покращення сервісу для людей, бо збільшиться кількість лікарів, до яких за скеруванням можна потрапити значно швидше, не очікуючи у черзі. Сімейні лікарі та дитячі спеціалісти, як працювали на вул. Римлянина, так і будуть продовжувати там надавати послуги. Ця послуга залишається тут, в центрі міста. Ще одна перевага об’єднання поліклінічних команд – це суттєве підсилення лікарів з реабілітаційного напрямку», – пояснює Ірина Кулинич.

Керівниця управління охорони здоров’я Марта Матюшко наголосила, що всім працівникам 1-ї міської поліклініки запропонують працевлаштуватися у приєднаному медзакладі, тому про скорочення працівників не йдеться. Пацієнтам не потрібно буде переукладати угоди з лікарями. Що стосується приміщення на вул. Руській, 20, Римлянина, 20 і Личаківській, 119 де зараз працює Перша поліклініка, то вони залишаться медзакладом, однак перейдуть у підпорядкування 6-ї міської поліклініки.

Нагадаємо, кілька років тому у Львові провели масштабну медичну реформу, об’єднавши міські лікарні у три територіальні міські об’єднання, при цьому жодні медзаклади не закрилися. Навпаки, наприклад, на базі Першого ТМО розбудували велику мережу медзакладів реабілітаційного центру Unbroken.