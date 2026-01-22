Галина Ляшко була депутаткою Войнилівської селищної ради у 2020-2023 роках

Калуський міськрайонний суд визнав колишню депутатку Войнилівської селищної ради Галину Ляшко винною в умисному неподанні декларації про доходи і призначив їй 150 годин громадських робіт.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 січня, Галину Ляшко обрали депутатом селищної ради у 2020 році, однак у лютому 2023 року вона відмовилася від мандата. Обвинувачена мала оприлюднити декларації за 2020, 2021, 2022 роки, а також упродовж 30 днів з дня припинення депутатської діяльності, але не зробила цього.

Під час судового засідання Галина Ляшко визнала свою вину і зазначила, що її вчинок не має виправдання. Суд також врахував, що обвинувачена не була раніше судимою, не стоїть на обліках у нарколога та психіатра, бере активну участь у житті села та має авторитет і повагу серед односельчан.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Любомир Юрчак визнав Галину Ляшко винною в умисному неподанні декларації про доходи і призначив їй 150 годин громадських робіт з позбавленням права рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Вирок можуть оскаржити в апеляції.