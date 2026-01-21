Андрій Піварчук працює в прокуратурі з 2015 року

Прокурор Івано-Франківської обласної прокуратури Андрій Піварчук отримав у подарунок дві земельні ділянки із забудовою та сонячними батареями, загальною вартістю понад 1 млн грн. Про це стало відомо з його декларації, опублікованої у вівторок, 20 січня.

Андрій Піварчук вказав, що 15 січня 2025 року став власником землі у місті Косів. Загальна площа двох ділянок з маєтком – близько 0,1 га, а вартість – 585 тис. грн. Нерухомість прокурору подарувала Наталія Миколаївна Тершак. Додамо, що жінка з такими прізвищем та ініціалами працює лікаркою реабілітації у Франківській міській поліклініці №2.

Також Наталія Тершак подарувала Андрію Піварчуку обладнання для відновлювальної енергетики, вартістю 450 тис. грн. Сонячна станція, потужністю 30 кВт, розташована у Косові по вул. Степана Бандери, 25а.

За інформацією НАЗК, Андрій Піварчук працює в прокуратурі з 2015 року. Наразі він займає посаду прокурора відділу представництва інтересів держави в суді Івано-Франківської обласної прокуратури.