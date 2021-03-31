Анна Колісник пізніше пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята

На засіданні Верховної Ради України, яке відбулося 30 березня, народна депутатка від «Слуги народу» Анна Колісник перебуваючи у сесійній залі у приватній телефонній переписці написала, що «треба валити з цієї країни». Листування народної депутатки опублікувало видання «Букви».

Як повідомляється, Анна Колісник переписувалася з абонентом на ім’я Стас, якому написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

«Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни», – написала народна депутатка.

фото «Букви»

Сама Колісник зазначила, що стала предметом обговорення журналістів через те, що нібито хоче покинути країну.

«Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся!», – написала Колісник на своїй сторінці у Facebook. Згодом народна депутатка обмежила публічний доступ до своєї сторінки.

скріншот зі сторінки Анни Колісник

Депутатка зауважила, що їй хотілося б, щоб журналістів більше цікавила робота в комітеті та поза стінами парламенту. Вона додала, що їй дуже прикро, що саме так ЗМІ розтлумачило сказані слова.

Як інформував ZAXID.NET, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, зокрема і під виглядом підготовки до навчань «Захід-2021», котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні.

Крім того Хомчак розповів про обставини обстрілу від 26 березня, унаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців.

Зазначимо, що парламент на вчорашньому позачерговому засіданні ухвалив заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Довідково:

Анна Колісник народилася 24 жовтня 1994 р. До парламенту обралася за списками партії «Слуга народу», де займала 94 номер. Має вищу освіту, однак ніде не працювала. Проживає в Харкові.