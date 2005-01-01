Юринець заступилась за лідера комуністичного В’єтнаму Хо Ші Міна

Народна депутатка з БПП вимагає від «24 каналу» спростувати історичні факти

СуспільствоВолодимир Пиріг, 21 березня13762

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Народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка», керівниця депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з В'єтнамом львів'янка Оксана Юринець вимагає від телеканалу новин «24» спростувати інформацію, розміщену в одній з телепрограм про екс-президента В'єтнаму Хо Ші Міна, повідомив 21 березня сайт телеканалу.

Юринець надіслала до редакції телеканалу депутатське звернення з вимогою спростувати інформацію про нього, що з’явилася у програмі «Диктатори».

У випуску «Хо Ші Мін – “богоподібний старець-диктатор” з більшовицьким серцем» розповідається про те, як екс-президент В'єтнаму займався шпигунством у низці країн світу, поки не приніс комунізм до В'єтнаму.

На думку Оксани Юринець, програма «підриває престиж лідера В'єтнаму» і тому вона просить її спростувати. Нагадаємо, Хо Ші Мін правив В’єтнамом понад 20 років – з 1946-го до своєї смерті у 1969 році. Під час свого тоталітарного правління Хо Ші Мін запровадив у В'єтнамі колективізацію за радянським зразком, під час якої розстріляли близько 100 тис. в'єтнамців. Тіло в'єтнамського диктатора забальзамували і досі зберігають у мавзолеї у столиці країни Ханої.

Що саме вважає за потрібне спростувати представниця президентської фракції, в запиті не вказано.

Фотокопія запиту. Натисніть, щоб прочитати (відкриється в новому вікні).

Випуск програми «Диктатори» про Хо Ші Міна:

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