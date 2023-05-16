Державну реєстраторку однієї з сільських рад Луцького району підозрюють у незаконній перереєстрації земельних ділянок. За версією слідства, посадовиця неодноразово вносила неправдиві відомості в державні бази даних та змінювала власників земельних ділянок без належного пакету документів та перевірок. Таким чином декілька земельних ділянок комунальної та приватної власності перейшли у руки однієї людини.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волині, державна реєстраторка оформила на одного чоловіка право власності на п'ять земельних ділянок, внісши неправдиву інформацію в державні бази даних.

«Таким чином було незаконно привласнено земельні ділянки комунальної та приватної форм власності загальною площею 5,4 га вартістю майже 5,5 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та про накладення арешту на її майно», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ Волині додають, що жінка працювала не сама – у неї були спільники. Наразі вирішується питання про вручення їм підозр.

Тим часом чиновниця вже отримала підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч.1 і ч.3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах) та ч.3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями). У разі доведення вини посадовиці загрожує до восьми років ув'язнення.