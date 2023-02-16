За новий злочин закарпатцю загрожує ще сім років ув'язнення

Правоохоронці затримали судимого понад десять разів закарпатця, який намагався продати клієнту дві бойові гранати і понад 50 патронів. Відомо, що зловмисник провів у тюрмі десятки років, однак знову має проблеми із законом. Зараз йому знову загрожує до семи років ув’язнення.

Як у четвер, 16 лютого, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, затримали зловмисника під час продажу клієнту боєприпасів – двох гранат і більше 50 набоїв. У прокуратурі уточнили, що мешканець Закарпаття має понад 10 судимостей і вже провів у в’язниці десятки років.

«За попередніми даними, він саме збув громадянину дві гранати та понад пів сотні патронів. Ці предмети скерують на проведення відповідної експертизи. На місці події вилучено також грошові кошти, одержані підозрюваним в якості оплати», – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру ч. 1 ст. 263 ККУ (збут вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу). За скоєне закарпатцю загрожує до семи років позбавлення волі.