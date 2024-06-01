Від удару мікроавтобус перекинувся на бік

У п’ятницю пізно ввечері, 31 травня, у місті Червоноград на Львівщині сталася ДТП за участі мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легковика Mazda 6, у якій постраждали дев’ять людей.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 23:00 на вул. Промисловій у Червонограді. Відбулося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter, яким керував 41-річний житель Волинської області, та автомобіля Mazda 6, за кермом якого був мешканець одного з сіл Червоноградського району. Від удару мікроавтобус перекинувся на бік.

ДТП на вул. Промисловій у Червонограді

Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні дев’ять людей: водій легковика та два його пасажири – чоловіки віком 26 і 47 років, обидва з Червонограда, а також водій та п’ять пасажирів мікроавтобуса – 17-річний хлопець і 55-річна жінка з Червоноградського району та три жительки Волинської області віком 34, 38 і 41 рік.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.