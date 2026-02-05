Емманюель Бонн відвідав Росію для переговорів з помічником Путіна

Головний дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн відвідав Росію та провів переговори з кремлівськими посадовцями у Москві. Про це повідомило 4 лютого агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Один зі співрозмовників агентства розповів, що дипрадник Емманюеля Макрона, який очолює відділ дипломатії французького президента з 2019 року, зустрічався з російськими чиновниками у Кремлі. Діалог відбувся щодо «ключових питань», зокрема України. За даними інших джерел агентства, Емманюель Бонн провів переговори з помічником російського очільника Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим.

У пресслужбі Макрона не підтвердили та не спростували інформацію про переговори у Москві.

«Як сказав президент учора під час свого виступу перед виборцями, переговори проводяться на технічному рівні за умови повної прозорості та консультацій з президентом Зеленським та його основними європейськими колегами», – повідомили у пресслужбі президента Франції.

Раніше Емманюель Макрон заявляв про необхідність відновити пряму переговори з Путіним, якщо посередницькі зусилля США щодо мирної угоди зазнають невдачі. 3 лютого французький президент заявив, що тривають зусилля для відновлення діалогу з російським диктатором, наголосивши про важливість мати власні канали обговорення для європейської сторони.

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський заявив, що для розвʼязання територіального питання необхідно контактувати з Путіним. 4 та 5 лютого між США, Україною та Росією в Абу-Дабі заплановані нові раунди переговорів. За словами Зеленського, роботу переговорної групи скоригували після масованого російського удару по енергетиці, скоєного під час так званого енергетичного перемирʼя, запропонованого президентом США Трампом.