Директор рівненської фірми Олександр Ступницький (перший ліворуч) уник покарання за переправлення чоловіків до Польщі

У Рівному судили директора фірми з міжнародних перевезень Олександра Ступницького за незаконне переправлення чоловіків через кордон. Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. За скоєне йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 25 вересня, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Сигал» Олександр Ступницький укладав фіктивні трудові договори з військовозобовʼязаними та вносив їхні дані у систему «Шлях» в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Так, із червня 2022 року по березень 2023 року підприємець організував незаконний виїзд за кордон для 11 чоловіків. За свою допомогу він брав суму, що дорівнювала ціні квитка.

У суді Олександр Ступницький визнав свою провину й розповів, що до повномасштабного вторгнення неофіційно займався міжнародними перевезеннями, а під час воєнного стану вирішив офіційно створити фірму. Після отримання ліцензії, він організував пасажирські перевезення з України в Польщу та назад. Усі відомості в систему «Шлях» вводив особисто. За словами обвинуваченого, із клієнтами у нього була домовленість, що після виїзду за кордон вони повернуться в Україну у визначені законодавством терміни. Олександр Ступницький ствержував у суді, що вірив людям і не контролював їхнє повернення, а його майновий інтерес дорівнював ціні квитка на перевезення за кордон. У вчиненому щиро розкаявся й зазначив, що перерахував на потреби Збройних сил України 134 200 грн.

Суддя Святослав Рогозін визнав Олександра Ступницького винним за ч.1 та 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України з використанням службового становища), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що ТОВ «Авто-Сигал» було зареєстроване 22 червня 2022 року в місті Костопіль Рівненської області. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, основний вид діяльності фірми – надання послуг таксі, втім вона також спеціалізується з пасажирських і вантажних перевезень. Засновником вказаний Віктор Мулько.