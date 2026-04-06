Віктор Гуменюк очолює «Луцькводоканал» з 2018 року

Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Торік посадовець придбав кросовер Toyota Highlander, а його дружина стала власницею апартаментів у Болгарії.

Як вказано у декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК 31 березня, у 2025 році Віктор Гуменюк заробив на посаді очільника «Луцькводоканалу» понад 1,3 млн грн. Це приблизно по 110 тис. грн щомісяця. Ще 4,3 млн грн він отримав як роялті від столичної IT-компанії «Телеметрікор».

Дружина посадовця Юлія Соломко найбільше заробила на посаді директорки департаменту державної реєстрації Луцької міської ради – 551 тис. грн. Окрім того, вона викладає у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (майже 33 тис. грн) та у Луцькому національному технічному університеті (майже 7 тис. грн).

У 2025 році Юлії Соломко виплатили понад 25 тис. грн соціальної допомоги. Сім’я також отримала 4 тис. грн зимової підтримки та 4 тис. грн через програму «єПідтримка». Крім того, їй надійшло 695 тис. грн від продажу рухомого майна.

У своїй декларації за 2024 рік жінка вказувала BMW X3 2012 року випуску, а вже у 2025-му цього автомобіля в документі немає, тому, ймовірно, саме його вона продала.

400 тис. грн від відчуження рухомого майна отримав і Віктор Гуменюк. Платником вказана Галина Соломко. Ймовірно, посадовець продав їй свою машину Nissan Tiida 2006 року випуску, яку раніше оцінював у 110 тис. грн.

Готівкою Гуменюк зберігає 27 тис. доларів, 20,3 тис. євро та понад 1 млн грн на банківському рахунку. Також посадовець вказав понад 3 млн грн інших заощаджень дружини.

У Луцьку подружжя має недобудований будинок, земельну ділянку понад 900 м², квартиру площею 45 м², зареєстровану на Віктора Гуменюка, та частку квартири на правах сумісної власності родини Соломко.

У червні 2025 року дружина посадовця стала власницею апартаментів площею майже 62 м² у Болгарії, вартістю понад 4,2 млн грн. Крім того, вона володіє половиною приміщення площею 29,1 м² у селі Поляниця на Івано-Франківщині, де розташований курорт «Буковель». Це майно Юлія Соломко придбала 27 жовтня 2025 року у партнерстві з Ольгою Башкатовою за майже 1,4 млн грн.

У 2025 році Віктор Гуменюк придбав автомобіль Toyota Highlander 2021 року випуску вартістю понад 1,1 млн грн. У грудні він став власником ТОВ «Офіс інноваційного розвитку» та залишається власником торговельної марки evoda, зареєстрованої 1 листопада 2023 року.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Офіс Генпрокурора та Національна поліція у 2026 році розпочали розслідування щодо Юлії Соломко і волинського прокурора Олександра Синюка через незадекларовану нерухомість у Буковелі.

Що відомо про Віктора Гуменюка

Народився 20 квітня 1980 року в Луцьку. Має вищу освіту. У 2003–2004 роках закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальностями «інженер-електрик» та «економіст».

Професійну кар’єру розпочав у ПАТ «Волиньобленерго», де працював з 2003 року. Обіймав посади економіста абонентського відділу, начальника відділу договорів і розподілу електроенергії, начальника енергоінспекції та заступника директора зі збуту.

Із червня 2017 року працював першим заступником директора КП «Луцькводоканал». У грудні 2018 року його призначили директором підприємства.

У травні 2025 року Гуменюк потрапив у скандал, оскільки намагався зареєструвати торговельну марку «Сила правди», назва якої збігається з незалежним волинським медіа, що займається журналістськими розслідуваннями. Це викликало критику з боку журналістів.

За інформацією цього ж видання, у березні 2026 року щодо Гуменюка відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності ЗСУ та службового підроблення. Суд навіть арештовував 3 млн грн, які посадовець зберігав у газонокосарці, однак згодом гроші повернули власнику.