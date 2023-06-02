Голова ЦРУ таємно їздив до Китаю у спробі розморозити відносини

Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Пекін минулого місяця для переговорів з офіційними особами Китаю, зокрема, з розвідкою. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За словами співрозмовників журналістів, Бернс – колишній високопоставлений дипломат, якому зараз часто доручають «делікатні закордонні місії». Він відвідав Китай для переговорів з офіційними особами. Цей візит, який став першим високопоставленим візитом до Китаю представника адміністрації Байдена, відбувся в той час, коли Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні, щоб спробувати стабілізувати відносини.

Білий дім і Центральне розвідувальне управління США відмовилися від коментарів. Один американський чиновник сказав, що Бернс зустрічався з представниками китайської розвідки під час поїздки. Місія Бернса відбулася того ж місяця, коли радник із національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся у Відні з Ван І, головним зовнішньополітичним чиновником Китаю. Білий дім не оголошував про цю зустріч до її завершення.

Поїздка Бернса також стала візитом найвищого рівня після відвідання заступницею держсекретаря США Венді Шерман Тяньцзіню в липні 2021 року. Байден неодноразово просив директора ЦРУ проводити делікатні місії як вдома, так і за кордоном. У листопаді 2021 року Бернс їздив до Москви, щоб застерегти російських чиновників від вторгнення в Україну.

Експерти відзначають, що як досвідчений дипломат і високопоставлений співробітник розвідки Бернс може сприяти досягненню мети адміністрації Байдена – стабілізувати відносини і покласти початок новому етапу у відносинах. Бернса поважають демократи і республіканці, а також добре знають китайські чиновники.

Кілька людей, знайомих із ситуацією, розповіли, що минулого року Байден відправив Бернса на Капітолійський пагорб, щоб переконати тодішню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі не летіти до Тайваню. Білий дім намагається відновити обмін з Китаєм після особливо неспокійного періоду, який розпочався в лютому, коли над Північною Америкою пролетіла китайська повітряна куля, яку підозрювали в тому, що вона є шпигунською. Той інцидент підірвав зусилля, спрямовані на те, щоб встановити нижню межу у відносинах, про необхідність яких Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися під час зустрічі на саміті G20 на Балі в листопаді 2022 року.