Директору одного з підприємств концерну «Укроборонпром» оголосили про підозру у корупції та недекларуванні нерухомості за кордоном. Про це повідомила прес-служба САП.

Досудове розслідування встановило, що посадовець отримав «відкат» у 2,44 млн грн від осіб, пов’язаних із ТОВ «Оптимумспецдеталь» за приховування махінацій із безпідставною оплатою за поставку товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

Попри те, що фактично поставки не відбувались, держпідприємство перерахувало на рахунки товариства понад 4 млн грн. Відповідно до раніше узгодженого плану, фактичний керівник «Оптимумспецдеталі» за приховування корупційних дій передав директору ДП хабар на понад 2,44 млн грн.

Також детективи зʼясували, що посадовець умисно вніс недостовірні відомості до своєї декларації за 2020 рік.

Він не вказав відомості про об’єкт нерухомості, що належить на праві власності члену його сім’ї – апартаменти у Болгарії вартістю понад 1,3 млн грн. Ім'я підозрюваного правоохоронці не уточнили, але відомо, що раніше велося розслідування проти власника «Оптимумспецдеталі» Андрій Рогоза та його бізнес-партнера Віталія Жукова.

Справу «Оптимумспецдеталі» розслідують з початку 2019 року, коли навколо «Укроборонпрому» виник гучний корупційний скандал. Тоді журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозили контрабандою, їх якість не перевіряли, й іноді в Україну потрапляв металобрухт.

Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які були під контролем осіб, наближених до «Укроборонпрому». У межах розслідування цих НАБУ встановило, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», Укроборонпрому продали товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 млн грн податків.