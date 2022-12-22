Міст на в’їзді в Борову, який росіяни підірвали під час втечі, 7 жовтня 2022

Поліцейські повідомили про підозру в колабораційній діяльності 33-річному мешканцю селища Борова Харківської області. Чоловік працював директором місцевого палацу культури.

«Місцевий житель, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову владу. Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення», – повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними досудового слідства, чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.

Селище Борова перебувало під російською окупацією з 13 квітня. 3 жовтня в селище зайшла українська армія. 7 жовтня жителі селища вперше після звільнення отримало гуманітарну допомогу.