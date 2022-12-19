Жительку Одещини затримали контррозвідники СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала жительку Одеської області, яка організувала збір коштів для російських військ в Україні.

Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах. Серед цих ворожих підрозділів – російські батальйонно-тактичні групи, що перебувають у захоплених районах Херсонської області та в Маріуполі, зазначається в повідомленні СБУ.

Для збору коштів жінка розміщувала відповідні дописи в соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. У цих повідомленнях вона закликала підтримати загарбників і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням. Охочим підтримати окупантів вона пропонувала переказувати гроші на банківську картку свого родича, що перебуває в місцях тимчасової дислокації російських військових угруповань.

Працівники СБУ затримали зловмисницю в рамках проведення контрдиверсійних заходів. Вони з’ясували, що жителька Одещини підтримувала збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими. Також правоохоронці встановили, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «ДНР» і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ. Їй оголосили підозру в пособництві державі-агресору і взяли під варту.