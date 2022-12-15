Затримана мешканка Ізюмського району добровільно співпрацювала з окупантами

Служба безпеки України затримала самопроголошену колишню очільницю окупаційної адміністрації однієї з громад в Ізюмському районі Харківщини. Колаборантка передавала окупантам паспортні дані місцевих мешканців.

Як повідомили в СБУ, зрадниця під час окупації Харківської області очолювала створений росіянами Савинський територіальний відділ Ізюмської військово-цивільної адміністрації. Вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх окупантам. Отримані персональні дані ворог використовував для фальсифікації «результатів» фейкового референдуму.

Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але співробітники СБУ її викрили і затримали.

«Затримана – місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала загарбників і добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала "однодумців", яких намагалась залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала "посади", російські зарплати і лояльність рашистів», – повідомили в СБУ.

Слідчі повідомили зрадниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.