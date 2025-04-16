Посадовицю затримали під час отримання всієї суми хабара

Правоохоронці викрили 57-річну директорку центру однієї з державних установ Рівненщини на отриманні 50 тис. грн хабара. За гроші посадовиця пообіцяла місцевому підприємцю надати в оренду складське приміщення для зберігання мінеральних добрив. Про це повідомила 16 квітня пресслужба поліції області.

За даними слідства, 57-річна жителька села Шубків, яка очолювала центр однієї з державних установ у Рівненській області, вимагала у місцевого підприємця 50 тис. грн хабара за виділення приміщення для зберігання мінеральних добрив без підписання договору оренди.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, підозрювана працювала у Рівненській філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Затримали посадовицю під час отримання всієї суми хабара.

«Поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили 50 тис. грн, 1 тонну добрив, документацію та телефон. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та наклав арешт на вилучене майно», – зазначають правоохоронці.

Слідчі оголосили 57-річній посадовиці підозру за ч.1 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі від двох до чотирьох років.