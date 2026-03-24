Парк розташований в селі Мамаївці

Флористка та ландшафтна дизайнерка в парку сімейного відпочинку в Мамаївцях отримала штраф за самовільно захоплені дві земельні ділянки, на яких облаштувала розважальний комплекс. Жінка має сплатити понад 133 тис. грн компенсації Мамаївській сільській раді. Про це йдеться у вироку Кіцманського районного суду від 27 лютого.

Йдеться про відомий парк Vengreenery з тюльпановими полями та сімейними розвагами в селі Мамаївці. Під час розслідування встановили, що обвинувачена з січня по квітень 2025 року самовільно зайняла дві ділянки площею 1,3 га та 2 га. Ці землі перебували в комунальній власності Мамаївської сільської ради та використовувалися як пасовища для худоби. Також жінка не мала дозволу від сільської ради користуватися цими ділянками.

На самовільно зайнятих землях обвинувачена висадила тюльпанове поле, поставила надувні батути, тюбінг-гірку, облаштувала літню терасу та кафе.

У лютому 2025 року Мамаївська сільська рада змінила цільове призначення цих двох ділянок. Із земель для сінокосіння й випасання худоби – на землі для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. У жовтні 2025 року рішенням сільради також дві ділянки об’єднали в одну загальною площею 3,3 га. Однак обвинувачена продовжувала користуватися цими землями з квітня по грудень 2025 року без відповідних дозволів та рішень.

Правоохоронці встановили, що обвинувачена завдала Мамаївській сільській раді матеріальної шкоди на загальну суму 133 тис. грн. Під час судового засідання жінка визнала вину. Суд призначив їй сплатити штраф в розмірі 133 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

У парку Vengreenery в коментарі ZAXID.NET зазначили, що станом на 24 березня мають всі необхідні документи. Від додаткових коментарів відмовилися.

За даними YouControl, одним із співвласників парку є Владислав Венгринюк. Він зареєстрований приватним підприємцем, що займається функціюванням атракціонів і тематичних парків.