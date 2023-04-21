На вулиці Довженка ростуть одні з найстаріших сакур в Ужгороді

В Ужгороді на вихідні вирішили перекрити дві центральні вулиці для кращого доступу усіх охочих до сакур, пік цвітіння яких очікується саме на 22-23 квітня. Для транспорту перекриють вулиці Довженка та Крилова, на яких росте багато японських вишень. Міські маршрутки також два дні їздитимуть за зміненим маршрутом.

Як у п’ятницю, 21 квітня, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, дві центральні вулиці із сакурами будуть перекриті усі вихідні. «22 та 23 квітня в Ужгороді буде перекрито руху транспорту вулицями Олександра Довженка та Івана Крилова – для кращого доступу до локацій із сакурами», – йдеться у повідомленні. Разом із тим у міськраді додали, що курсування автобусів за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 буде здійснюватися через вулиці Митну та Собранецьку.

Зазначимо, у сезон цвітіння сакур, який зазвичай припадає на другу половину квітня, в Ужгород приїжджають тисячі туристів з різних куточків України. Цьогоріч Рух підтримки закарпатських військових на дні цвітіння сакури організував «Сакура-Фест» на площі Фенцика поблизу філармонії в Ужгороді. Усі зібрані на заході кошти підуть на допомогу Збройним силам України.