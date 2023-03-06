На Закарпатті розпочався сезон цвітіння первоцвітів. Зараз квітнуть шафрани, білоцвіт весняний, підсніжники, проліски. Природоохоронці нагадують, що першоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин. Більшість з них занесені до Червоної книги та охороняються законом. Сезон цвітіння перших весняних квітів на Закарпаття розтягується майже на всі три місяці: коли в низинних районах первоцвіти вже відцвітають, крокуси й підсніжники починають розквітати у горах, зокрема щороку на цвітіння шафранів Гейфеля туристи приїжджають у Колочаву на Міжгірщину та на гірськолижний курорт Драгобрат.

Фото: Держекоіснпекція Закарпаття