Востаннє цвітіння сакури в центрі Мукачева спостерігали два місяці тому

На початку січня на площі Федорова у Мукачеві через високу температуру розквітла сакура. Через цвітіння кілька разів на рік та, особливо, у холодний сезон, місцеві мешканці назвали дерево «шалена сакура». Останній раз вона розквітала у листопаді 2022-го. Дерево часто цвіте також і восени, і взимку – у жовтні, листопаді, січні та лютому.

Нові квіти на дереві у центрі Мукачева з’явилися на Новий рік – у неділю, 1 січня. Фото цвіту сакури на дереві оприлюднив керівник місцевої турагенції Олег Вишневий. Раніше це ж деревце розквітало у листопаді 2022 року.

У попередні роки цвітіння «шаленої сакури» фіксували у середині січня та в лютому. Крім того, це ж деревце першим розквітає на початку сезону цвітіння сакур на Закарпатті – зазвичай, у кінці березня чи першій половині квітня.

Зазначимо, на початку січня по всій Україні синоптики зафіксували аномально теплу погоду: було встановлено 64 температурні рекорди на території країни. Найвища температура 1 січня 2023 року була в Івано-Франківській області – 20° C тепла. У Чернівцях спостерігалось +18° C, у Львові – +12° C, на Закарпатті – до +10° C.