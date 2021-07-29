Ралійний Land Rover Defender від Bowler Motors

Британські позашляховики змагатимуться у монокубку Bowler Defender Challenge із 2022 року. Заплановано сім етапів чемпіонату.

Фірма Bowler будує спортивні позашляховики з 1985 року, а з 2019 року вона стала частиною концерну Jaguar Land Rover. Спеціалісти майстерні створили ралі-кари на основі тридверних Defender 90 з дволітровим 300-сильним (400 Нм) турбомотором.

Позашляховик отримав бойову підготовку за усіма канонами ралі. Bowler Defender отримав посилені підрамники, міцнішу підвіску з амортизаторами Fox та збільшеним на 25 міліметрів кліренсом (до 241 загального дорожнього просвіту), повний захист днища, 18-дюймові колеса з великим протектором шин, повний каркас безпеки, а також пелюстки перемикання передач на кермі.

Позашляховику поліпшили охолодження моторного відсіку за допомогою нової решітки радіатора, замінили вихлопну систему, додали задній спойлер з додатковою оптикою і розширювачі колісних арок.

В салоні з'явилися ралійна приладова панель, знімне кермо з пелюстками перемикання передач, спортивні сидіння з шеститочковими пасками безпеки та системи пожежогасіння і захисту електроніки.

Bowler Defender представлять публіці на етапі Iceland Hill Rally, який відбудеться 6-8 серпня, а наступного року такі позашляховики вже вийдуть на змагання між собою у чемпіонаті Bowler Defender Challenge.

Ралійний Bowler Defender для моночемпіонату Bowler Defender Challenge. Фото Land Rover