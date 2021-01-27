До Львова привезли вже третю наукову мандрівну лабораторію, цього разу з математики. Її міське управління освіти придбало для львівських школярів. Зараз вчителі математики проходять навчання з експлуатації усіх приладів у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників Львова.

Десяток вчителів математики розшифровують повідомлення шифру Скитала. Смужку намотують на тростину і на гранях літери вимальовують слова, а потім речення. Таким чином показують, як математику застосовували ще древні спартанці. А в експонаті «Ханойська вежа» кола треба переставити на останній стержень. Однак більшу фігуру не можна ставити на меншу і знімати дозволено лише по одній. Складаючи вежу, діти вчать алгоритм дій, щоб впоратись із завданням якнайшвидше.

Десяток приладів — це експонати мобільної наукової лабораторії. Вони допомагають легше зрозуміти математику, а головне її полюбити.

«Стараємось якось дітей стимулювати для того, щоб вивчали математику, і нам бракує отаких ідей», – каже вчитель математики ліцею №57 Андрій Шніцар.

Вчителі освоюють роботу експонатів, щоб пояснювати математичні процеси своїм учням. Бо невдовзі лабораторія мандруватиме школами Львова. Завдання експонатів — пояснити книжковий матеріал простими експериментами і закохати в науку.

«Дитина чує слово математика, фізика часом від батьків, які мали проблеми з цим предметом, і вже відчуває стрес. А ми хочемо показати, що кожна дитина може експериментувати, може зробити щось успішно, а потім зацікавитися», – пояснює розробник експонатів Роберт Щесний.

Ці десять експонатів виготовили індивідуально і коштували місту два мільйони гривень.

«Маємо велике сподівання, що депутати цього року погодять нам придбання ще однієї частини такої мобільної лабораторії, яка називається «Думай руками», з метою розвитку креативності та критичного мислення у дітей», – зазначила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Це вже третя лабораторія у Львові. Школярі мають такі ж експонати з фізики та мистецтва. Усі зберігають в просторі Lviv Open Lab. Та в майбутньому місто хоче збудувати Центр науки, як у варшавському «Копернику».

«Ми планували такий центр робити спільно з компанією Brookfield при будівництві великого IT-комплексу на вулиці Стрийській. Правда, пандемія трошки скориговує терміни, але ці плани далі лишаються. Я думаю, що такий центр буде у Львові», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.